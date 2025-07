Relembre outros ataques em escolas do RS nos últimos anos

Em abril, adolescentes feriram professora em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Antes raros no Brasil, os ataques de adolescentes em escolas têm se tornado mais recorrentes nos últimos anos. Um levantamento feito com base em pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mostrou que entre 2002 e 2023 foram registrados 24 casos no país, sendo ao menos seis destes entre 2022 e 2023.

No Rio Grande do Sul, o primeiro registro é de 2019. Desde então, foram ao menos outros cinco casos, incluindo o ocorrido nesta terça-feira (8) em Estação, no norte do Estado. Uma criança, de nove anos, morreu e outras duas, de oito, além de uma professora, de 34, foram feridas a faca por um adolescente de 16 anos.

Relembre outros casos registrados no RS abaixo:

Caxias do Sul

Em abril de 2025, três adolescentes, estudantes do sétimo ano, atacaram uma professora de inglês dentro da sala de aula, em Caxias do Sul, na Serra. A docente foi ferida a golpes de faca, na cabeça, nas costas e no pescoço, mas sobreviveu. Os três adolescentes, dois meninos de 15 anos e uma menina de 13, foram internados na Fundação de Atendimento Sócio Educativo (Fase).

Montenegro

Em 16 de abril de 2024, uma menina de 15 anos foi ferida a golpes de faca por um colega no pátio de uma escola em Montenegro, no Vale do Caí. O agressor, também de 15 anos, a teria atacado durante o recreio. Apesar de ser atingida por ao menos cinco facadas, a menina não teve ferimentos graves.

Charqueadas

O primeiro caso de repercussão no RS neste século foi registrado em 21 de agosto de 2019. Um adolescente de 17 anos, ex-aluno da instituição, invadiu uma sala de aula de uma escola em Charqueadas, na Região Metropolitana, e feriu três estudantes com uma machadinha. As lesões não foram graves. O agressor foi contido por um professor, fugiu e acabou apreendido mais tarde.

Casos evitados pelas forças de segurança

Preocupado com os registros do tipo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul criou, em 2024, o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do MPRS (Nupve). Entre fevereiro e dezembro daquele ano, segundo o órgão, foram evitados 37 potenciais ataques. Foram 107 possíveis ameaças investigadas no período.

O MP diz que houve ainda mais um caso de ataque a faca em 2024, além do registrado em Montenegro, mas não forneceu detalhes.

Sapucaia do Sul

Em maio de 2025, a polícia apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito de planejar um ataque contra uma escola em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Durante buscas na casa dele foram encontrados esboços das plantas de escolas municipais.

Maquiné