"Queria continuar dormindo para não sentir mais dor ", diz pai de adolescente assassinado; líder religioso e esposa confessaram crime

Ariel Silva da Rosa , 16 anos, e Kauany Martins Kosmalski , 18, foram sepultados na manhã desta quinta-feira (24) no Cemitério 2 de Novembro, em Esteio, na Região Metropolitana. Os amigos foram encontrados mortos na noite de terça-feira (22) na beira do Rio dos Sinos. Filho de Kauany, Miguel, de dois meses, também foi morto. O corpo dele ainda não foi liberado para os atos fúnebres . Um casal que assumiu a autoria do crime está preso.

Ariel e Kauany se conheciam há três anos , eram melhores amigos e costumavam sair juntos. O jovem morava com o pai e a madrasta em Esteio. Questionado sobre o que o filho gostava de fazer, o pai respondeu "fazer dancinhas" para publicar nas redes sociais e sair com a amiga.

Sinara Ramos, 51 anos, tia-avó de Kauany, convivia diariamente com a jovem, pois a família mora em casas localizadas no mesmo terreno em Esteio. Ela relatou ter desconfiado da situação na segunda-feira (21) , quando observou a ausência da jovem e da criança desde o dia anterior.

Segundo ela, o corpo de Miguel, filho de Kauany, não tem data para ser liberado por conta da necessidade de um exame de DNA. Zero Hora contatou o Instituto-Geral de Perícias (IGP), que está com a criança, mas não recebeu retorno sobre o assunto até a publicação desta reportagem.

Como foi o crime

Conforme a investigação, no domingo (20), as vítimas foram atraídas para uma emboscada, quando Kauany, Jocemar, Ariel e dois adolescentes se encontraram para beber vinho. O grupo seguiu no veículo do pai de santo até uma área afastada em Esteio, onde permaneceram bebendo. Depois disso, a Belisia teria chegado ao local em um veículo por aplicativo. Naquele momento, ela teria atacado a jovem com uma faca. Na sequência, Jocemar teria matado Ariel também a facadas.