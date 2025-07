As 10 cidades mais violentas do Brasil; veja ranking

Os 10 municípios mais violentos do Brasil estão localizados no nordeste do país, segundo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 — publicado na quinta-feira (24).

Cinco delas estão na Bahia (BA), três no Ceará (CE) e duas no Pernambuco (PE) (veja ranking completo abaixo).

Nos Estados de Pernambuco e Ceará as Mortes Violentas Intencionais (MVI) têm baixa participação policial. No município de Maranguape (CE), por exemplo, 2% das MVI contaram com o envolvimento de policiais. Em Caucaia, no Ceará, esse número foi de 3%.