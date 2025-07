Primeira Delegacia de Pronto Atendimento da Mulher de Porto Alegre deve ficar pronta até novembro

O prédio que irá abrigar a primeira Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) especializada em atendimento à violência contra a mulher , em Porto Alegre, deve ter a reforma entregue entre outubro e novembro. Com isso, a Polícia Civil espera inaugurar a unidade até o final do ano .

— É fundamental que a gente tenha um espaço reservado com toda uma dinâmica que respeite o espaço do acolhimento, da escuta especializada, que tenha uma sala de atendimento reservada. A gente tem esse espaço que vai ser maior, mais amplo e, realmente, montado e projetado para este primeiro atendimento e, principalmente, garantindo que a vítima não vai ter nenhum contato com o agressor — explica a diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), delegada Tatiana Bastos.