Policiais militares são afastados e morte de homem durante abordagem da BM é investigada como legítima defesa 

A Polícia Civil trata como legítima defesa o caso do lenhador de 54 anos que morreu após ser baleado durante abordagem da Brigada Militar , no distrito de Palma, em Santa Maria, na Região Central. Valdemar Both teria sido atingido com três tiros desferidos por dois policiais do 2º Batalhão Ambiental.

Conforme o coronel Rodrigo Gonçalves do Santos, comandante do Comando Ambiental do Rio Grande do Sul, a guarnição foi ao local para verificar uma denúncia de falta de alvarás do local que funcionava como serralheria. Segundo ele, Valdemar não teria apresentado tais documentos. Ao lavrar a ocorrência, os policiais teriam sido surpreendidos por ameaças com um machado. Valdemar foi baleado e morreu no local. Um inquérito policial militar foi instaurado e ambos os profissionais foram afastados enquanto durar as investigações.