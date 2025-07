Polícia prende suspeito de estuprar crianças e adolescentes da própria família desde 1991 em Santana do Livramento

Em uma investigação contra estupros de crianças e adolescentes em Santana do Livramento , na Fronteira Oeste, um homem de 63 anos foi preso, na quinta-feira (24), suspeito de estar cometendo os crimes há 34 anos , desde 1991.

A apuração teve início após uma adolescente de 16 anos, que é parente do agressor, procurar a Polícia Civil em maio e relatar ter sofrido abusos desde a infância.

Depois, outras duas mulheres, adultas e da mesma família , souberam do registro e buscaram a polícia. Elas disseram também terem sido vítimas do homem, a partir de 1991 , quando eram crianças.

— A prisão foi pedida e deferida porque o perfil dele é de um abusador, de um pedófilo e que provavelmente fez outras vítimas. Ele estar preso é importante para que as mulheres se sintam seguras para fazer novas denúncias — explicou Giovana Muller, delegada que investiga o caso.

Segundo Muller, a investigação será concentrada nos abusos contra a adolescente e uma das adultas . No caso da terceira vítima, o prazo para a denúncia prescreveu. A polícia não informou o grau de parentesco entre o suspeito e as denunciantes.

O suspeito foi preso em Montenegro, no Vale do Caí, mas é morador de Santana do Livramento, para onde deve ser levado e ficar à disposição da Justiça.