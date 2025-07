Polícia prende mulher suspeita de ordenar morte de vereadora de Formigueiro

Elisane dos Santos, de 49 anos, era a única parlamentar do município da Região Central.

Uma mulher de 26 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil na tarde desta quinta-feira (10), em Gravataí, na Região Metropolitana, por suspeita de ordenar a morte da vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT) . A parlamentar foi encontrada morta com múltiplos golpes de faca em 17 de junho , em Formigueiro, na região central do Estado.

A residência da mulher presa, em Restinga Sêca foi um dos alvos da ação. Apontada como mandante do crime e integrante da facção, ela teria fugido para Gravataí após a diligência para se esconder da polícia. Ela foi encontrada nesta quinta em uma casa no bairro Parque dos Eucaliptos, onde foi detida. A prisão teve apoio da 2ª Delegacia de Polícia do município.