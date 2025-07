Polícia prende homem suspeito de agredir ex-namorada e ameaçar vítima com arma falsa

Durante as buscas, policiais encontraram uma arma falsa utilizada para ameaçar a ex pelas redes sociais.

A Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos, suspeito de violência contra a mulher em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Ele estava foragido e foi encontrado na manhã de segunda-feira (7) no interior do município, na região de Linha Almeida.