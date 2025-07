Polícia prende dois homens após encontrar mais de 70 animais ameaçados de extinção em restaurante de Porto Alegre

Restaurante tinha 72 axolotes expostos em quatro aquários, conforme a investigação. Sema / Divulgação

A Polícia Civil prendeu dois homens em um restaurante no bairro Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. As detenções, na terça-feira (8), foram resultados da Operação Rota Aquática, que investigou a presença e comercialização de animais exóticos no local. Ambos respondem em liberdade.

Durante as buscas, os policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente encontraram 74 axolotes, um tipo de anfíbio exótico originário do México.

O animal é considerado criticamente ameaçado de extinção, conforme a União Internacional para a Conservação da Natureza, e tem comercialização proibida.

Denúncia anônima

A investigação iniciou após uma denúncia anônima recebida pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) sobre a manutenção e suposta comercialização ilegal de animais silvestres exóticos no local.

Os axolotes eram exibidos em quatro aquários no restaurante. Eles foram recolhidos e estão provisoriamente sob a guarda da Sema, que busca um destino adequado aos anfíbios.

Leia Mais Áudios e mensagens mostram como atuava advogada investigada por fornecer drogas e celular a detentos

Os policiais também encontraram no local um quilo de maconha e armas irregulares. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e receptação de animais de forma ilegal.

Outro homem, que estava no restaurante durante a operação, também foi detido. A polícia investiga a possibilidade de que os dois realizavam a venda dos animais, o que configura um novo crime ambiental. Ambos não tiveram os nomes divulgados e respondem em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, o local segue funcionando normalmente, já que não foram constatadas irregularidades no restaurante e o alvo da operação não era o estabelecimento, mas a apreensão dos animais.

Contraponto

Em nota, a defesa do proprietário do restaurante afirma que recebeu com surpresa a operação da Polícia Civil e que o cliente é inocente.

Confira a nota na íntegra:

"A Defesa do proprietário do restaurante informa que recebeu com surpresa a operação da Polícia Civil ocorrida no dia 08 deste mês.

Esclarece que não teve acesso à integralidade do expediente policial que motivou a ação, de modo que se manifestará por meio da via judicial no momento oportuno.

Afirma a certeza na inocência do seu cliente que restará devidamente comprovada no curso do processo".