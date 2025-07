Polícia investiga caso de mulher encontrada morta em Cidreira; carro foi achado queimado em Osório

A Polícia Civil investiga a morte de Monica Marciele Stumpf, 27 anos, encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (30), em Cidreira , no Litoral Norte. Conforme a Brigada Militar, ela havia saído de casa, em Capão da Canoa, no sábado (28) à noite e não havia retornado.

No domingo (29), o carro de Monica, um Peugeot 208, foi encontrado queimado na Estrada do Palmital, em Osório. No dia seguinte, moradores encontraram um corpo enrolado em um pano azul no Parque dos Pinus, em Cidreira. A distância entre os dois locais é de mais de 50 quilômetros.