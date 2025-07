Polícia investiga mortes de cães por suposto envenenamento em Torres

A Polícia Civil de Torres , no Litoral Norte, abriu um inquérito para apurar a morte de cães por envenenamento na comunidade de Areia Grande, na zona sul do município.

O delegado Marco Veloso informou que amostras do material recolhido nos locais estão sendo analisadas, com resultado previsto para a próxima semana. Caso seja confirmada a presença de substância tóxica, a expectativa é de avanço nas investigações para identificação do responsável pelos crimes.

As denúncias partiram da advogada Lillian Machado, que relatou a morte de dois cães da raça pastor-maremano, ambos tutelados por ela. O primeiro, um macho, foi encontrado morto no final de março. Já a fêmea foi localizada no dia 2 de junho, por volta das 16h, já com sinais de envenenamento. Ela chegou a ser levada ao veterinário, mas não resistiu.