Polícia investiga morte violenta de gaúcha em Santa Catarina

Segundo a polícia, o corpo de Taiane foi localizado em uma área de mata às margens da rodovia Narciso Dominguini, no bairro Vila Maria, por volta das 18h.

— Na estrada, ela foi atingida com uma pedrada na cabeça, depois arrastada para o matagal, onde foi estrangulada com um pedaço da própria roupa e agredida com outra pedrada — relata o delegado Túlio Falcão, titular da delegacia de homicídios de Criciúma.