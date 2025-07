Polícia investiga morte de bebê de oito meses em Viamão

Ele começou a passar mal em uma creche particular da cidade . Rubia Jizar Ávila dos Santos, mãe do bebê, conta que buscava o filho na escola, quando, próximo da creche, recebeu uma ligação de uma das professoras:

Investigação

— Eu estava muito nervosa, só conseguia orar para Deus salvar meu filho. Os médicos falaram que ele não estava mais roxo, que foi entubado, mas que não estava com atividade cerebral . Eles deixaram a gente ficar um pouco com ele, na sala vermelha, mas disseram que o coração estava muito fraco e que não sobreviveria a um novo ressuscitamento — disse a mãe.

O que diz a escola

"Primeiramente os representantes da Escola estão verdadeiramente abalados com o fato ocorrido com a criança que veio a falecer no Hospital de Viamão, e respeitam a postura e revolta da mãe perante as redes sociais e demais meios de comunicação.