Polícia fecha comércio que seria utilizado por grupo criminoso para lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Santiago

Vara Criminal de Santiago aceitou o pedido de fechamento do comércio e a apreensão do imóvel.

Segundo a apuração, um estabelecimento de comércio de bebidas, que funcionava à noite, seria utilizado para lavagem do dinheiro oriundo do tráfico e também para a venda de drogas.

A operação foi comandada pela Delegacia de Polícia Regional de Santiago. Após a confirmação de que o estabelecimento era utilizado para o tráfico de drogas, foi solicitada a interdição do local, que funcionava no centro do município. A Vara Criminal de Santiago aceitou o pedido de fechamento do comércio e a apreensão do imóvel.