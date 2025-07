Polícia faz operação contra suspeitos de fraudar vistorias de carros em Porto Alegre

Ordens judiciais foram cumpridas na Capital contra os investigados por fraudes em vistorias do Detran.

O inquérito começou após a prisão de um despachante em outra investigação. Foram identificadas conversas com ao menos 13 funcionários de CRVAs, nas quais eles indicam o recebimento sistemático de vantagens indevidas para a realização das fraudes em procedimentos vinculados ao Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran/RS).