Polícia descobre nova vítima de suspeito de estupro de vulneráveis; menina teria sido abusada desde os seis anos de idade

Peritos estiveram na casa do suspeito em janeiro, quando encontraram material de pornografia infantil. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil cumpriu um novo mandado de prisão contra um homem suspeito por crimes contra menores de idade. Ramiro Gonzaga Barros, de 36 anos, está preso desde janeiro deste ano na Penitenciaria Estadual de Canoas.

Natural de Taquara, no Vale do Paranhana, ele é considerado pela polícia como "o maior predador sexual do Rio Grande do Sul".

O novo mandado de prisão contra ele, cumprido nesta terça-feira (29) pela Polícia Civil, se refere a uma vítima que era aluna do investigado em aulas de circo, através de um projeto social.

— É uma moça que foi vítima num projeto social em que o Ramiro dava aula de circo. E ela foi vítima do Ramiro a partir dos seis anos de idade, desde o ano de 2012. Hoje ela tem 19 anos — afirma o delegado de Taquara, Valeriano Garcia Neto.

Segundo o delegado, durante as aulas, o homem se aproveitava da ingenuidade da vítima e passava a mão nas regiões íntimas dela. A mesma menina também foi vítima de Ramiro de forma virtual.

O homem utilizou um perfil falso na rede social para se passar por uma menina e exigia fotos íntimas da vítima, sob a ameaça de divulgar as imagens que já tinha dela.

A Polícia Civil já identificou 217 vítimas do suspeito em oito Estados do Brasil. O homem responde por crimes como estupro virtual, estupro de vulnerável virtual e fisicamente, compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil.

Ao todo, já foram enviados ao Poder Judiciário 60 inquéritos policiais contra Ramiro. Ele segue sendo investigado.

Procurada por Zero Hora, a RB Assessoria Jurídica, que representa o investigado, enviou uma nota (leia a íntegra abaixo). A defesa informou que "ainda não teve acesso ao último mandado de prisão preventiva cumprido nesta terça-feira, 29 de julho, bem como não possui informação oficial do número de expedientes encaminhado ao Poder Judiciário."

O delegado Valeriano Garcia Neto pede que pessoas que tenham sido vítimas dele entrem em contato com a Delegacia de Taquara pelo telefone (51) 98443-3481.

Base nacional

O DNA de Ramiro será o primeiro a integrar a base de dados do novo Núcleo de Combate à Pedofilia e ao Abuso Infantojuvenil (NUCOPE), do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Lançado nesta semana, o NUCOPE vai atuar em três eixos de atuação: Informática Forense, Genética Forense e Perícias Psíquicas.

A ideia é oferecer uma resposta mais rápida a crimes contra crianças e adolescentes, como a identificação dos criminosos e rastreamento de suas ações, além de cruzar dados e realizar análises que aceleram o processo investigativo.

Nota da defesa:

"Quanto aos recentes desdobramentos dos casos que envolvem nosso cliente, informamos que a defesa ainda não teve acesso ao último mandado de prisão preventiva cumprido nesta terça-feira, 29 de julho, bem como não possui informação oficial do número de expedientes encaminhado ao Poder Judiciário.

Ressaltamos que a defesa não desconhece a gravidade dos fatos apurados pela autoridade policial e reconhece o importante trabalho que vem desempenhado na elucidação dos fatos, bem como amparo das vítimas também pelo Ministério Público.

Apesar da dimensão e da grande repercussão dos casos, a defesa tem enfrentado dificuldades significativas no acesso aos autos em tramitação, o que impede em muitas oportunidades o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de atrasos imotivados. Nesse sentido, pretende buscar em conjunto com o Judiciário e o Ministério Público uma solução para acesso amplo e constante de todos expedientes sem atrasos nos processos e na concretização da justiça.

A defesa reitera ser fundamental que, em processos de tamanha complexidade, o devido processo legal, bem como os direitos e garantias constitucionais e prerrogativas da defesa, devem ser integralmente respeitados sem contudo causar atrasos na resolução de cada caso.

Por fim, reforçamos nosso compromisso com a justiça e a transparência, esperando que todas as fases processuais ocorram em estrita conformidade com a lei.