Polícia conclui que namorada de adolescente participou ativamente da morte de família no Rio de Janeiro

Adolescente confessou que matou os pais e o irmão de três anos.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a adolescente de 15 anos, namorada do garoto de 14 que matou os pais e o irmão, participou ativamente do crime. As mortes ocorreram em Itaperuna, noroeste fluminense, em 21 de junho. A informação é da CNN Brasil.

Segundo as investigações, a menina tinha influência emocional sobre o jovem e teve envolvimento na premeditação das mortes. A apuração foi conduzida pela 143ª Delegacia de Polícia de Itaperuna.

— A menor participou ativamente incentivando o adolescente a cometer os crimes. Após matar o pai, ele enviou um áudio para ela: "matei meu pai", e ela respondeu: "atira nela agora", se referindo à mãe dele — contou o delegado Matheus Soares, titular da Delegacia de Água Boa, que auxiliou nos trabalhos.

A adolescente foi apreendida pela Polícia Civil de Mato Grosso, de onde ela é, na noite de segunda-feira (30). Os dois menores tinham um relacionamento a distância. O menino foi internado no Centro de Socioeducação (CENSE) de São Fidélis, no dia 19 de junho.

Relação virtual

Os adolescentes se conheceram há cerca de seis anos por meio de jogos online. Em contato desde os 8 anos de idade, o relacionamento ficou mais sério no último ano. No entanto, a distância era um impeditivo para o encontro dos dois.

— Os pais proibiam contato entre eles. Houve um ultimato acerca do término do relacionamento caso não se encontrassem pessoalmente, dado pela própria adolescente — informou o delegado.

Conversas entre os dois também indicam que os dois conversavam sobre como o jovem poderia conseguir dinheiro para viajar até Água Boa, no Mato Grosso, onde a adolescente mora.

Além do assassinato dos próprios pais, o plano também incluía o garoto levar a arma até Mato Grosso para matar a mãe da namorada.

— Durante a apuração, o que se constatou é que a motivação era só uma: o desejo do adolescente de vir e ficar junto com ela. Essa foi a razão pela qual ele matou toda a família, pois, dias antes, a mãe tinha negado que ele viesse do Rio de Janeiro para Mato Grosso — disse Soares.

Segundo o delegado, a jovem sugeria que o jovem "demonstrasse ser homem" para vê-la pessoalmente, fazendo chantagem emocional como incentivo aos crimes.

Conversas reveladoras

Segundo o delegado titular de Itaperuna, Carlos Augusto Guimarães, foram encontradas conversas em redes sociais nas quais os dois discutem, com antecedência, detalhes do plano.

As mensagens citam qual arma usar — cogitaram uma faca e a arma do pai do menino — e estratégias para ocultar os corpos e apagar digitais com o uso de luvas.

Em um dos trechos analisados, o casal cogita jogar os corpos a porcos e ainda discuti colocar a arma na mão do irmão mais novo. Também há mensagens sobre a ordem dos assassinatos: primeiro o pai, depois a mãe. A adolescente teria dito que não queria que o irmão fosse morto, mas o namorado afirmou que decidiu isso no momento da ação.

Os pais do adolescente eram mencionados nas conversas como personagens de um jogo de videogame com conteúdo violento, proibido na Austrália, que narra a trajetória de irmãos criminosos. Segundo a polícia, o casal não jogava o game, mas assistia a vídeos sobre ele no YouTube.

Manipulação

Ainda conforme as investigações, a jovem pressionava o garoto a cometer os assassinatos, chegando a ameaçar terminar o relacionamento caso ele não cumprisse. A Polícia Civil afirma que a adolescente esperava que o namorado fosse até Mato Grosso levando a arma usada no crime, para matar também a mãe dela.

Após os assassinatos, o garoto enviou à namorada uma foto dos corpos. Ela respondeu dizendo que sentiu “nojo” da imagem e reclamou por ele estar “online” sem responder às mensagens durante a ação. Em um áudio, ele diz: “matei meu pai”, e ela responde: “atira nela agora”, referindo-se à mãe.

Mesmo após o crime, os dois continuaram trocando mensagens amorosas. Em uma delas, a jovem escreveu: “Nunca pensei que alguém faria isso por mim.”

— Ao ser comunicada sobre a possível participação da filha, a mãe da adolescente de Mato Grosso não acreditou na Polícia Civil, afirmando que ela é uma menina exemplar, que só tira notas boas na escola e a acompanha em tudo — disse o delegado.

Como foi o crime?

A investigação aponta que o crime foi premeditado. O garoto esperou a família dormir, tomou um suplemento para se manter acordado e usou a arma escondida do pai para cometer os assassinatos. Em depoimento, afirmou que matou o irmão de três anos para poupá-lo de crescer sem os pais.

Depois do crime, ele limpou a casa utilizando produtos químicos para tentar apagar os rastros e arrastou os corpos até a cisterna.