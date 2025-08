Polícia Civil investiga desaparecimento de mulher em Estrela

A Polícia Civil de Estrela , no Vale do Taquari, investiga o desaparecimento de Ana Paula Rodrigues , de 41 anos, que não é vista há três dias.

Segundo ele, na noite de segunda-feira (28), Ana Paula teria dito que dormiria no andar superior da residência do casal, no centro de Estrela. Na manhã seguinte, ao acordar, o homem não a viu no imóvel. Nenhum recado foi deixado.