Polícia Civil e corregedoria da Brigada Militar investigam abordagem em Guaíba que deixou homem em coma

A Polícia Civil e a Corregedoria da Brigada Militar investigam abordagem policial em Guaíba , na Região Metropolitana, que levou um homem a ser internado em estado coma. O caso foi registrado no dia 24 de junho, por volta de 17h30min, no bairro Ermo.

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência teve início a partir do relato de roubo de celular em uma empresa de Guaíba. Conforme a investigação, homem tomou o aparelho de um colega na saída do trabalho. Depois disso, ele teria caminhado pelas ruas da cidade, demonstrando agressividade e em aparente estado de surto.

De longe, a vítima do roubo foi atrás do colega e acionou a Brigada Militar. Vídeos que circulam em redes sociais mostram o autor do suposto roubo, de 43 anos, vestindo uniforme profissional com faixas refletivas. Em um determinado momento, as imagens mostram ele carregando um pedaço de pau.