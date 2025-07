Polícia prende 11 pessoas em operação contra onda de homicídios que começou com chacina

Onze pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (17) em operação da Polícia Civil contra organizações criminosas suspeitas de envolvimento em uma onda de homicídios que teve início após chacina realizada em Rolante, no Vale do Paranhana, em setembro de 2024. São cumpridas 64 ordens judiciais em 12 municípios do Estado, sendo 15 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão.

A onda de violência começou quando quatro pessoas foram executadas em frente a um condomínio em Rolante. Os alvos da ação são integrantes de grupos criminosos rivais que disputam o controle do tráfico de drogas no município e demais áreas dos vales e da Região Metropolitana.

Ao todo, foram registradas oito mortes apenas neste ano. Os crimes foram um duplo homicídio em janeiro, em Riozinho, e outros seis assassinatos de fevereiro a abril em Rolante, além de tentativas de homicídio e incêndios provocados em residências.

As ordens judiciais são cumpridas em Rolante, Riozinho, Taquara, Portão, Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Montenegro, Sapucaia do Sul e Charqueadas. A segunda fase da Operação Vindex mobiliza 287 policiais, entre civis, militares e penais.

Seis dos mandados de prisão foram cumpridos em casas de detenção.

— Nossa meta é clara: cessar essa onda de violência, evitar novas mortes e responsabilizar penalmente cada um dos envolvidos. As provas colhidas são completas e extremamente esclarecedoras quanto à materialidade e, principalmente, quanto à autoria de todos os investigados — declarou Vladimir Medeiros, delegado de Rolante e coordenador da ação.

Segundo o delegado, os agentes chegaram aos responsáveis por todos os homicídios consumados e tentativas praticadas em Rolante ao longo de 2025.

— Até o momento, 39 indivíduos foram formalmente identificados por envolvimento nos crimes, cada qual com sua participação comprovada pelos elementos informativos colhidos. São executores, apoiadores, mandantes e lideranças, alguns deles atuam dentro de presídios — pontuou Medeiros.

Relembre o crime

Na madrugada de 1º de setembro de 2024, um domingo, quatro pessoas foram encontradas mortas em frente a um condomínio residencial no município de Rolante. Com marcas de tiros, os corpos estavam na calçada da Avenida Bento Gonçalves, no bairro Rio Branco.