Polícia ataca duas facções envolvidas em homicídios na zona norte de Porto Alegre

Na noite de 24 de abril do ano passado, um criminoso desembarcou da carona de uma motocicleta e entrou num bar, no bairro Sarandi, em Porto Alegre , atirando repetidas vezes em direção aos frequentadores. Numa ação que durou pouco mais de 30 segundos, executou dois homens e deixou outros dois baleados.

A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) levou a Polícia Civil a identificar o grupo criminoso por trás da ação. A morte, segundo a polícia, está vinculada às disputas do crime organizado entre duas facções na zona norte da Capital. Na manhã desta terça-feira (22), esses dois grupos são alvos de operação policial, que prendeu 18 pessoas até o momento.

São cumpridas, com apoio do Comando de Policiamento da Capital, da Brigada Militar, 51 ordens judiciais — dessas, 18 são mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão. Além das ações na Capital, a Operação Espólio é realizada também na Região Metropolitana, em Canoas e Cachoeirinha, e no Litoral Norte, no município de Osório.