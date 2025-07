Polícia apreende três adolescentes em Alvorada que teriam retirado corpo de mulher de veículo roubado

A Brigada Militar apreendeu três adolescentes em Alvorada, na Região Metropolitana, na madrugada de segunda-feira (30). Eles estavam em um carro roubado e teriam retirado o corpo de uma mulher do veículo. As autoridades investigam as circunstâncias da morte da vítima.

As apreensões ocorreram durante uma operação para localizar um carro que seria utilizado por uma quadrilha durante execuções de integrantes de grupos rivais na cidade.

O veículo era monitorado pelos setores de inteligência da polícia, quando os adolescentes tiraram um corpo do porta-malas e deixaram na RS-118, no trecho de Viamão, segundo a investigação. Com o apoio da Força Tática, a Brigada Militar interceptou o veículo e realizou as apreensões.

Os adolescentes afirmaram que a vítima era oriunda do bairro Onze de Abril, em Alvorada, conforme a polícia. Após os depoimentos, um apartamento na Rua Selva de Pedra foi vistoriado. O homicídio da vítima teria ocorrido no local.

As identidades da mulher e dos apreendidos não foram reveladas. Os três possuem registros por outros atos. Após exames no hospital de Alvorada, eles foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento do município.