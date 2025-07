PMs réus por torturar, matar e jogar homem da Ponte do Guaíba vão a júri em Porto Alegre

De acordo com o MP, policiais jogaram o corpo de Vladimir no Guaíba para ocultá-lo após 40 minutos de tortura física. Arquivo Pessoal / Reprodução

A Justiça do Rio Grande do Sul definiu que os quatro policiais militares (PMs) réus por envolvimento na tortura e morte de Vladimir Abreu de Oliveira, morador do Condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre, serão julgados pelo Tribunal do Júri. Uma data para o julgamento ainda será marcada.

Segundo o inquérito da Brigada Militar (BM) e a denúncia do Ministério Público (MP), o homem de 41 anos foi agredido por 40 minutos após uma abordagem policial, morreu e teve o corpo jogado da Ponte do Guaíba em maio de 2024.

Os réus são o sargento Felipe Adolpho Luiz e os soldados Lucas da Silva Peixoto, Maicon Brollo Schlumpf e Dayane da Silva Souza. Eles respondem por homicídio qualificado por motivo torpe, tortura, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver.

O advogado Fabio Silveira Rodrigues, que representa Maicon Brollo Schlumpf, disse que "a defesa recorrerá da decisão de pronúncia, por entender que está provado que o Soldado Brollo não teve contato com a vítima".

O advogado Adami Custódio, que representa Felipe Adolpho Luiz, diz que entende que o julgamento deveria ocorrer na esfera militar, razão pela qual acredita que o júri deve ser anulado. Além disso, ele defende que o sargento não cometeu as agressões, mas sinaliza que estava presente quando elas ocorreram.

O advogado Jean Severo, que representa Lucas da Silva Peixoto, disse que não vai recorrer da decisão da Justiça e que vai defender o seu cliente no júri.

A reportagem tenta contato com a defesa da soldado Dayane da Silva Souza.

Prisões

A Justiça manteve as prisões preventivas de Felipe e Lucas, mas negou as prisões de Maicon e Dayane, solicitadas pelo MP.

Para a Justiça, os dois soldados não colocam em risco a instrução processual e vão responder ao processo em liberdade. Contudo, Maicon e Dayane foram afastados de suas funções na BM, com as armas funcionais recolhidas e as senhas de acesso aos sistemas da instituição canceladas.

Júri

Na denúncia, o Ministério Público já havia argumentado a favor de que os quatro PMs fossem a julgamento popular, através da Justiça comum, por entender que "se tratava de um crime doloso contra a vida".

Para o MP, o grupo "submeteu a vítima a atos de tortura com o objetivo de obter informações sobre armas e drogas supostamente escondidas no condomínio. Após a morte, o corpo foi arremessado da ponte do vão móvel do Guaíba".

A denúncia também apontou que dois dos denunciados se omitiram diante das agressões, mesmo tendo presenciado ou ouvido os gritos da vítima.

Já a Justiça Militar havia entendido, na ocasião, que não havia indícios de que os policiais tivessem agido com intenção de matar, tratando-se de um caso de tortura seguida de morte, a ser julgado na esfera militar.

Sinais de tortura

Segundo familiares e testemunhas, Vladimir estava em casa quando foi abordado pela Brigada, em 17 de maio. Sem notícias dele, a família fez buscas em delegacias e hospitais, mas não teve resultado.

O corpo de Vladimir foi encontrado em 19 de maio no bairro Ponta Grossa, cerca de 10 quilômetros de onde havia sido visto pela última vez. A irmã, Letícia Abreu de Oliveira, afirmou que o corpo da vítima apresentava sinais de tortura.

— A gente reconheceu o corpo, a minha prima reconheceu o corpo, ele tá todo machucado, todo, todo. A perita falou, "torturaram ele, torturaram ele antes de matar". Torturaram ele. E ele não tinha inimigo, ele não tinha guerra, ele não era envolvido com tráfico — disse, na época.