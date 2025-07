PF bloqueia R$ 48 milhões de empresários suspeitos de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro no RS

Veículo BMW de um dos investigados foi apreendido na ação. Polícia Federal / Divulgação

Correção: a operação foi realizada em Santana do Livramento, e não em Lajeado e Santa Cruz do Sul, como informado das 12h20min e 13h24min. O texto foi corrigido.

A Polícia Federal fez, nesta quinta-feira (17), uma operação contra empresários suspeitos de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul. Chamada de “Cordyceps”, a ofensiva ocorreu em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Os policiais federais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados e nas empresas utilizadas no esquema. Foram bloqueados R$ 48 milhões das contas dos suspeitos. Uma BMW avaliada em R$ 900 mil foi apreendida. Ninguém foi preso. Os nomes dos investigados não foram divulgados.

A investigação começou com a Operação Massari, em 2021, responsável por desarticular um grupo de operadores financeiros especializados no mercado de câmbio paralelo em Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai.

A operação indica que os suspeitos utilizavam empresas para movimentar valores incompatíveis com sua capacidade econômica e realizaram operações "típicas de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com indícios de ligação com o tráfico internacional de drogas", conforme a polícia.