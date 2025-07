Ofensiva combate esquema que desviou mais de R$ 330 mil de escritório de advocacia de Porto Alegre

A investigação teve início após boletim de ocorrência feito em maio por um representante do escritório alvo do golpe. Segundo a polícia, o prejuízo das vítimas foi de R$ 334.428,46 .

Apuração apontou que uma funcionária inseriu, de forma intencional, dados falsos no sistema do banco. O outro suspeito é dono da conta para onde os valores foram desviados. Ele tinha o mesmo nome de um dos advogados parceiros do escritório e quem realmente deveria receber o valor — exceto por um dos sobrenomes.