O que se sabe sobre o caso da sul-africana morta em Curitiba um dia depois de chegar ao Brasil

Casal foi encontrado morto em apartamento alugado em Curitiba. Polícia Civil Paraná / Divulgação

Uma mulher sul-africana de 27 anos foi assassinada em Curitiba, no Paraná, no sábado (19). A principal suspeita da Polícia Civil é que o autor do crime tenha sido o companheiro dela, Ian Alexander Bruder Hay, 30 anos, que depois tirou a própria vida.

Os dois foram encontrados mortos no domingo (20), em um triplex alugado no Centro da cidade, de acordo com o g1.

Anne havia chegado ao Brasil um dia antes

De acordo com a delegada Magda Hofstaetter, responsável pelo caso, Anne Leigh McKenzie chegou ao Brasil vinda da África do Sul, na sexta-feira (18), um dia antes do crime.

O suspeito, Ian Alexander Bruder Hay, era norte-americano e estava no Brasil desde dezembro de 2024. O casal estava em um apartamento triplex na cobertura do prédio, alugado por um período de dois meses.

Como foi descoberto o crime

O caso veio à tona após uma criança, moradora do apartamento de baixo, perceber sangue escorrendo pelas paredes do quarto. Os pais acionaram a Polícia Militar, que arrombou a porta do imóvel e encontrou os corpos.

Segundo a investigação, Ian atirou duas vezes contra Anne e depois se matou. Durante a perícia, a polícia encontrou uma pistola 9mm sem numeração, de origem importada, e uma grande quantidade de munição.

Entre os materiais, havia também um carregador em formato de caracol, com capacidade para 50 disparos, além de drogas, seringas, seis celulares, relógios, joias e alongadores de carregadores. Os celulares das vítimas foram apreendidos e encaminhados para análise.

A delegada afirmou que conversou com a mãe de Anne, que contou ter conhecido Ian em 2024, durante uma viagem aos Estados Unidos para visitar um ex-namorado da filha. Foi nessa ocasião que Anne conheceu Ian. Segundo a mãe, o contato entre os dois era feito apenas por videochamada.

A motivação do assassinato ainda é desconhecida, assim como a origem da arma usada por Ian, conforme a delegada.