O que se sabe sobre caso de juiz que atropelou ciclista em SP ao dirigir embriagado com mulher nua no colo

Um juiz aposentado foi preso na manhã de quinta-feira (24) após atropelar uma ciclista em Araçatuba, no interior de São Paulo . O acidente ocorreu quando o homem dirigia uma caminhonete Ford Ranger na Avenida Waldemar Alves, no bairro Jardim Presidente.

Segundo a polícia, o magistrado estava acompanhado de uma mulher que, durante parada próxima a um supermercado, tirou as roupas e tentou sentar em seu colo . Neste momento, o ex-juiz acelerou o veículo e atingiu a ciclista, que trafegava pela via.

Quem é o juiz aposentado envolvido no caso?

O magistrado preso é Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior , de 61 anos, que construiu carreira na Primeira Vara Cível de Araçatuba e se aposentou em 15 de agosto de 2019. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do magistrado. O espaço está aberto.

Segundo dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, no Portal da Transparência, ele recebeu entre janeiro e junho deste ano rendimento bruto somado de R$ 917 mil, com contracheque líquido acumulado de R$ 781 mil — média de R$ 130 mil mensais.