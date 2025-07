Novo vídeo mostra abordagem policial que deixou homem em coma em Guaíba

Imagens de câmeras de segurança obtidas por Zero Hora mostram outro ângulo da abordagem policial a Carlos Eduardo Nunes, 43 anos , em Guaíba. Suspeito de roubar um celular, o caldeireiro industrial foi contido por quatro policias militares e acabou perdendo a consciência. Levado a um hospital, entrou em coma induzido. Ainda que tenha saído deste estado, Nunes segue hospitalizado e, segundo a família, não responde a estímulos e tem indícios de dano cerebral grave.

As novas imagens mostram que a abordagem durou entre oito e nove minutos. Câmera de segurança registrou Nunes correndo e sendo derrubado por dois PMs à paisana.

Após já estar contido, Nunes volta a se agitar e recebe um golpe de estrangulamento . O militar à paisana que aplica o mata-leão permanece um minuto e 47 segundos sobre as costas de Nunes. Ele ainda teria sofrido um disparo de taser — arma de eletrochoque usada para incapacitação.

O caso aconteceu no dia 24 de junho, no bairro Ermo. A Brigada Militar foi acionada porque Carlos Eduardo Nunes teria roubado o celular de um homem. A família alega que Nunes, que faz tratamento psiquiátrico, passava por um surto psicótico no momento da ação.