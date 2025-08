Novo sistema da Polícia Civil agiliza atendimento a mulheres vítimas de violência: "A maioria tem entrado em menos de dois, três minutos para a sala"

Até o início de julho, mulheres que chegavam ao balcão do plantão da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, recebiam duas folhas de papel para relatar ali o episódio de violência que haviam sofrido. A ficha era preenchida a mão pela própria vítima e tinha questões sobre identificação, além de espaço para escrever sobre o episódio que motivou a busca por atendimento.

A estimativa é de que o tempo para completar este primeiro cadastro chegasse a cerca de 40 minutos, segundo a Polícia Civil. Algumas mulheres, inclusive, iam embora nesta etapa sem prosseguir com o atendimento.

Neste mês, entretanto, começou a operar, ainda em fase de testes, uma nova ferramenta de triagem. O sistema digitalizado substitui a ficha de papel. Agora, a mulher é acolhida por um policial que coloca informações básicas em um tablet. Em cerca de um minuto, a partir de respostas mais simples, é feito o primeiro atendimento, que classifica o nível de risco ao qual está submetida essa vítima.

As ocorrências são categorizadas em normais (verdes), médias com certa prioridade (laranjas) e urgentes com risco iminente (vermelhas). Mulheres que estejam lesionadas, dentro dos grupos priorizados por lei ou em uma situação de maior gravidade serão atendidas antes.

Está fluindo tudo tão rápido que quase não está dando diferença entre o prioritário e o normal, porque elas têm entrado e já têm sido encaminhadas, a maioria em menos de dois, três minutos, para a sala de atendimento. TATIANA BASTOS diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil

— A gente faz a triagem no balcão, ela vai para a salinha de atendimento, onde preenche o formulário nacional de avaliação de risco, que é algo obrigatório por força de lei, e já se inicia o atendimento policial — relata a delegada Tatiana Bastos, diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. — Inclusive, temos três tablets, então, podem ser até três preenchimentos ao mesmo tempo, até dentro da própria sala de atendimento, se tiver mais movimentado o saguão — complementa.

O sistema, desenvolvido pelo Gabinete de Inteligência da Polícia Civil, serve principalmente para agilizar o acolhimento em dias de maior movimento. Quando a reportagem de Zero Hora esteve na delegacia, quatro mulheres procuraram o atendimento em um curto intervalo de tempo. Todas foram encaminhadas às salas com os policiais utilizando os tablets. No saguão de espera, uma TV mostra a fila de atendimento e o nome de cada uma ao ser chamada.

A ferramenta também permite acompanhar o tempo que cada mulher ficou na delegacia, entre a chegada no balcão, o atendimento na sala e a saída. Caso haja desistência ou encaminhamento para outro órgão, isso também pode ser identificado.

— A ficha era uma ferramenta que não tinha nenhuma serventia, porque aquelas informações todas teriam que ser repassadas pelo plantonista para a ocorrência policial, era uma ferramenta demorada, lenta, e que muitas vezes revitimizava a própria vítima. Além do mais, nós não tínhamos como medir o tempo em que ela ficou no órgão policial — avalia a delagada Tatiana.

Resposta

O sistema faz parte de uma série de medidas tomadas nos últimos meses, após uma onda de feminicídios e depois de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI) mostrarem a demora no atendimento, que estaria levando vítimas de agressões a desistirem de fazer a denúncia. Segundo a delegada, a equipe fez uma busca ativa a todas as mulheres identificadas nas fichas.

Em agosto, após avaliação e consolidação, a ferramenta de triagem também será implementada na 2ª Deam, na zona norte de Porto Alegre, e ficará disponível para os demais órgãos. O aumento no número de policiais atendendo é outra demanda em andamento.

Além da classificação de risco, foram instalados postos de autoatendimento. No plantão, um computador fica aberto na Delegacia Online, onde a própria vítima pode registrar a ocorrência e pedir a medida de proteção. Em três meses, cerca de 2 mil mulheres solicitaram o recurso pela internet.