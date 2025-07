"Não entendo como excesso", diz delegado sobre ação de policiais em abordagem contra homem que morreu no interior de Santa Maria

A Polícia Civil aponta que o morador do distrito de Palma, zona rural de Santa Maria, na Região Central, morto após ser baleado por brigadianos, foi atingido por dois dos três tiros efetuados pelos policiais militares. Um dos disparos acertou o tórax de Valdemar Both, de 54 anos, enquanto o outro o atingiu de raspão.

O delegado Adriano de Rossi, que investiga o caso, afirma que não há dúvidas de que os primeiros indícios apurados pela polícia apontam que os dois brigadianos do 2º Batalhão Ambiental reagiram em legítima defesa e que não houve "excesso". Ambos foram afastados.

Segundo ele, o treinamento recebido por policiais não prevê tiros de advertências, mas "dois na região do tórax".

— Nesse momento, eu não entendo como excesso. A gente (policiais) é treinado para dar dois tiros em sequência. A gente não é treinado para dar tiro de advertência, no pé, na perna, para o alto. Nosso treinamento é para dar dois tiros na região do tórax. A gente tem que efetuar disparos até cessar a agressão injusta. Então, se são necessários dois, três, quatro, cinco, 10 tiros, você irá dar a quantidade necessária — ressalta o delegado.

Discussão sobre documentos

Durante a abordagem policial, o homem teria ameaçado os brigadianos com um machado em uma discussão envolvendo uma multa pela não apresentação de licenças ambientais do empreendimento. No entanto, a família afirma que o homem comprava eucalipto para fazer lenha e revender, e que os equipamentos, como motoserra, eram legalizados.