Mulheres são presas por furtos e roubos em Canoas; imagens mostram como age o grupo conhecido como "gangue das farmácias"

As três presas têm entre 19 e 23 anos.

Conforme a Polícia Civil, as jovens, de 19, 21 e 23 anos, são integrantes da chama "Gangue das Farmácias" — grupo que há pelo menos um ano vem realizando uma série de furtos e roubos a farmácias na cidade.

A prisão das suspeitas aconteceu durante operação de combate aos crimes contra o patrimônio, promovida pela 3ª Delegacia de Polícia de Canoas. As presas possuem antecedentes por furto, roubo e tráfico .

— A Polícia Civil está empenhada em combater esse tipo de delito, que além de causar dano patrimonial, também abala psicologicamente os trabalhadores e comerciantes locais. As investigações continuam para identificar e prender os demais envolvidos . A atuação em conjunto com a comunidade e o setor de segurança privada é fundamental nesse processo — ressalta a delegada Luciane Bertoletti.

Imagens mostram como age o grupo:

Imagens de câmeras de vigilância mostram a ação do grupo criminoso. Integrantes da quadrilha entram nos estabelecimentos comerciais e se dividem pela loja , com o objetivo de dispersar os atendentes.

As gravações evidenciam que pelo menos um dos criminosos já adentrava o recinto portando uma sacola . Essa pessoa aguardava o momento oportuno para, então, encher a sacola com produtos da loja. Enquanto pegava os produtos da prateleira, outros integrantes se dirigiam até ela para acobertar a ação.

Em uma das ações, registradas no circuito de videomonitoramento da farmácia, uma mulher enche uma sacola com oito caixas de cosméticos. Em outra gravação, de uma outra ação, uma dupla coloca sete produtos em uma bolsa. Na sequência, disfarçam e se dirigem para a saída do comércio.