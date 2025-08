Mulher espancada com mais de 60 socos pelo namorado foi agredida por ciúmes, aponta polícia

Caso foi registrado como tentativa de homicídio. Câmera de segurança / Reprodução

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte detalhou que a agressão brutal que deixou Juliana Garcia dos Santos, 32 anos, hospitalizada com o rosto desfigurado foi motivada por ciúmes.

Ela foi espancada com mais de 60 socos dentro do elevador de um condomínio em Natal, no último sábado (26), pelo namorado, Igor Eduardo Pereira Cabral, 29 anos.

O crime, registrado por câmeras de segurança, é investigado como tentativa de feminicídio.

Como ocorreu o crime?

Conforme a delegada Vitória Lisboa, que conduz as investigações, Igor e Juliana estavam em um churrasco com amigos quando Igor pediu para ver o celular da namorada.

Após uma discussão, ele subiu ao apartamento para pegar seus pertences e ela o acompanhou, tentando conversar, segundo a CNN.

No elevador, Igor ordenou que a namorada saísse, mas Juliana permaneceu no espaço, temendo ser agredida longe das câmeras. Foi ali que as agressões começaram, segundo a delegada Victória Lisboa, que conduz as investigações.

— Ele entra no elevador e pede para ela se retirar do elevador. Ela, justamente, já temendo por qualquer conduta que ele poderia praticar contra ela, sabendo que no corredor não teriam imagens de câmeras para pegar o ato, ela permaneceu dentro do elevador no momento em que ele foi e a agrediu — explicou a delegada.

Não foi o primeiro episódio de violência

Segundo as investigações, Juliana já havia relatado outros episódios de violência, tanto física quanto psicológica, incluindo empurrões e intimidações.

Ela também mencionou em boletim que Igor a incentivava a tirar a própria vida durante discussões, segundo a CNN.

Após o ataque, Juliana conseguiu pedir ajuda aos vizinhos. O ex-jogador foi detido no local e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Uma vizinha da vítima contou que estava na área da churrasqueira com a família, comemorando o aniversário da neta, quando tudo aconteceu:

— Esse casal chegou, ficou um pouco distante da gente, nós na churrasqueira e eles lá na piscina. Só que começou uma discussão, a gente não sabia o que estavam discutindo. De repente a gente observou na hora que ele pegou o celular e jogou dentro da piscina. Pronto, aí ela já se levantou e ele saiu atrás. E a gente não acompanhou — relatou a vinha à afiliada da Rede Globo, a Inter TV Cabugi.

Estado de saúde de Juliana

Juliana ainda está internada no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal. Segundo atualização divulgada por uma amiga, ela está consciente e medicada, mas ainda apresenta um edema facial severo, que impede a realização imediata de cirurgia.

O procedimento só deve acontecer após a redução do inchaço. A vítima segue com dieta líquida e sob controle rigoroso da dor. Uma campanha de arrecadação online foi criada por amigos para custear o tratamento e o acompanhamento psicológico de Juliana.

Quem é Igor Cabral?

Natural de Natal, Igor Cabral já atuou por clubes do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. Tem passagens pela seleção brasileira de basquete 3x3 e participou de torneios internacionais, incluindo os Jogos Olímpicos da Juventude, em 2014, na China.

A Confederação Brasileira de Basquete esclareceu que, apesar do histórico de participação em campeonatos, Igor nunca foi convocado para uma competição oficial da seleção.

Em depoimento à polícia, Igor Cabral afirmou ter sofrido um "surto claustrofóbico" durante o episódio, alegando que a agressão teria sido motivada por um desentendimento no elevador.

— Ele justificou essa situação de claustrofobia, porque ele estava, querendo ou não, no elevador. Mas, assim, a meu ver, isso não é nenhuma justificativa para o que foi feito — afirmou a delegada Victória Lisboa, da DEAM, ao O Dia.