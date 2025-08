Mulher é presa em flagrante suspeita de ofertar serviço de bronzeamento em câmara artificial no RS

Uma mulher de 47 anos foi presa suspeita de crime contra as relações de consumo em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, na tarde desta segunda-feira (28). Ela era dona de uma clínica estética no bairro Cidade Alegria que ofertava serviço de bronzeamento artificial em câmara , segundo a polícia.

A prática é proibida para fins estéticos no Brasil desde 2009 no Brasil. O serviço era ofertado no local há cerca de dois meses. Na clínica foram encontradas mais de 20 fichas de clientes, de acordo com o delegado Vinícius Seolin, da 1ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana.