Mulher é morta a marteladas em Canoas; companheiro foi preso em flagrante com a arma do crime

Policiais do 15º BPM de Canoas realizaram a prisão em flagrante do homem. Sd Maximiliano / 15º BPM / Divulgação

Uma mulher de 29 anos foi morta a marteladas nesta quarta-feira (2), em Canoas, na Região Metropolitana. O suspeito de cometer o crime é o companheiro dela. A vítima foi identificada como Juliane Santos da Rosa.

Juliana foi encontrada sem vida na frente da casa onde morava, por volta das 9h desta quarta, no bairro Mato Grande. A perícia realizada no local da ocorrência aponta que a morte aconteceu devido aos diversos golpes feitos com martelo.

O suspeito, Claudiomar de Oliveira Fanfa, de 34 anos, foi detido quando transitava na rua com um martelo na mão. Os policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Canoas realizaram a prisão em flagrante por ele estar com a arma do crime na mão.

A Brigada Militar confirma que a Juliana e o autor do crime viviam em união estável havia mais de 10 anos. Eles tinham três filhos juntos. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas.

Esse é o primeiro feminicídio registrado em Canoas neste ano. Com este caso, o Rio Grande do Sul chega a marca de 37 feminicídios em 2025, o terceiro nos últimos cinco dias.