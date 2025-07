Mulher é morta a facadas em Estrela; ex-companheiro da vítima foi preso e confessou o crime

Uma mulher de 42 anos foi encontrada morta com golpes de faca em uma área rural de Estrela, no Vale do Taquari. O suspeito de cometer o crime é o ex-companheiro de vítima, um homem de 41 anos, que confessou o feminicídio após ser preso em Porto Alegre. A identidade da vítima não foi divulgada.

Após a prisão, o acusado confessou o feminicídio e revelou o local onde havia abandonado o corpo da vítima, no Vale do Taquari. A mulher foi encontrada sem vida com diversas marcas de facadas, em uma área de difícil acesso no interior de Estrela.