MP abre inquérito sobre academia que fechou sem devolver mensalidades em Porto Alegre

A Promotoria do Consumidor de Porto Alegre abriu uma investigação para apurar as reclamações recebidas sobre o fechamento repentino de uma academia que não devolveu os valores de planos pagos antecipadamente por alunos — tanto à vista quanto no cartão de crédito.

O inquérito civil sobre a Nexfit foi instaurado após reportagens de Zero Hora e da RBS TV revelarem o relato de mais de uma centena de clientes que se dizem lesados pelo encerramento das atividades do estabelecimento.

De acordo com o promotor Alcindo Bastos, o Ministério Público vai levantar informações sobre os bens do proprietário com o objetivo de buscar, futuramente, o ressarcimento aos clientes.

— Vamos localizar essas pessoas para verificar se pretendem ressarcir, qual explicação darão, se há patrimônio para eventual reparação aos clientes. É um expediente cível: busca a reparação de danos e possível indenização aos lesados — declarou.

O inquérito não tem prazo para ser concluído. Ao todo, o MP já recebeu mais de 30 denúncias contra a academia. As provas reunidas devem ser compartilhadas com a Polícia Civil, que também conduz uma investigação e acumula mais de 200 registros de vítimas. Em uma rede social, um grupo de clientes reúne mais de 300 pessoas que afirmam ter sido prejudicadas.

A reportagem apurou que o dono chama-se Juliano Mendes Soares. Ele ainda não se manifestou sobre a abertura de um inquérito pelo MP.

Fechamento repentino

Desde 30 de junho, o local está fechado. Alunos relatam que foram surpreendidos com as portas trancadas e que não conseguiram mais contato com os responsáveis pela empresa. O engenheiro mecânico Lucas Kroeff conta que descobriu o fechamento ao tentar treinar no início de julho.

— Eu e outros alunos chegamos para fazer academia e encontramos as portas fechadas.

Já a assistente administrativa Mariana Oliveira dos Santos diz que percebeu algo estranho ainda no dia 30:

— Quando saí da academia à tarde, já não tinha luz. Achei que fosse um problema elétrico. Depois, soube que a CEEE Equatorial cortou a energia. No mesmo dia, o local foi fechado e ninguém conseguiu mais contato com o dono.

Além da falta de explicações, muitos alunos relatam que foram bloqueados em aplicativos de mensagem após questionarem o fechamento e a devolução dos valores pagos.

Em um vídeo publicado no dia 12 de julho, o proprietário da academia, Juliano Mendes Soares, confirmou o encerramento das atividades:

— Apesar de todos os nossos esforços, chegamos ao limite. A Nexfit não tem condição de seguir operando e estamos encerrando com dignidade — diz na gravação.

Em nota, a academia negou má-fé e afirmou que “não houve dolo ou qualquer intenção fraudulenta” e que foi disponibilizado um canal oficial de atendimento aos clientes.

Promoção relâmpago antes do fechamento

O estudante Giovani Böck afirma que ele e a namorada compraram um plano promocional em junho, durante uma campanha para o Dia dos Namorados.

— Ofereceram plano por R$ 55 para cada um. A gente fechou, começou a treinar, mas logo percebemos que os funcionários estavam vindo com menos frequência. Um dia, estava fechado e tinha só um papel dizendo que era uma pane elétrica, que seria resolvida em breve — conta.

Uma mensagem enviada aos clientes no dia 29 de junho, um dia antes do fechamento, dizia: “Última chance de entrar com os valores antigos antes de uma nova fase da academia”. Para a polícia, o conteúdo reforça a suspeita de estelionato.

