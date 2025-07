Ministério Público denuncia suspeitos de matar vereadora de Formigueiro

Duas pessoas envolvidas no homicídio da vereadora Elisane Rodrigues dos Santos , 49 anos, em Formigueiro, na região central do Estado, foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) na quarta-feira (16).

O crime

Em 17 de junho, o corpo de Elisane foi encontrado no interior do município, caído ao lado do carro da parlamentar com diversos golpes de faca na região do tronco e com um corte profundo no pescoço. O jovem foi preso no dia 20 e confessou o crime.