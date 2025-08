Golpe do morango do amor: "Meu dinheiro foi por água abaixo", diz vítima de criminosos

Em Porto Alegre, morango do amor custa entre R$ 15 a R$ 25 a unidade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Sucesso nas redes sociais, o morango do amor virou motivo de reclamações de consumidores, que dizem ter sido vítimas de um golpe ao comprar kits do doce. A sobremesa é composta por morango, brigadeiro branco e uma casquinha de caramelo de açúcar vermelha.

Conforme a Folha de S.Paulo, os criminosos oferecem os produtos em sites falsos de entrega e criam perfis no Instagram para divulgar o negócio fraudulento. Eles anunciam a iguaria com preços atrativos. Em um dos casos, uma plataforma oferece três morangos do amor por R$ 19,90, seis por R$ 29,90, oito por R$ 36,90 e 12 por R$ 49,90.

Segundo apurou Zero Hora, em Porto Alegre, os preços variam entre R$ 15 e R$ 26 a unidade. Ou seja, um kit com 12 unidades varia entre R$ 180 e R$ 300 na Capital, distante dos R$ 49,90 oferecidos pelos estelionatários. Outros artifícios para motivar a venda são o de oferta por "tempo limitado" e entrega grátis.

Os golpistas criaram dezenas de perfis falsos para a prática e também clonaram contas de empresas que atuam no ramo, como a Phamela Gourmet. A doceria com duas lojas na Paraíba foi alvo de 36 reclamações no site Reclame Aqui desde 22 de julho. Antes, o negócio havia recebido apenas uma queixa. Os consumidores relatam situações similares: compras realizadas em um site, com pagamento via Pix e entrega não efetuada.

Entre as queixas, há duas de pessoas que dizem morar no Rio Grande do Sul. A de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, afirma ter caído no golpe ao ver uma postagem no Instagram. "Deu água na boca de ver os morangos, mas na verdade, meu dinheiro foi por água abaixo", escreveu. Uma pessoa de Gravataí afirmou ter sido vítima da fraude e orientou para que consumidores não comprem da loja. "Paguei e não recebi nada", registrou.

A empresa afirma não ter ligação com os perfis. "Não é nossa empresa. Você caiu em um golpe. Instagram falso!", respondeu a empresa no Reclame Aqui após uma queixa de uma cliente de Ribeirão Preto (SP). No Instagram, a empresa explicou que não realiza vendas por outras contas e está tomando medidas legais sobre o episódio.

Como evitar golpes com sites falsos

A Polícia Civil dá dicas para que os consumidores evitem ser vítimas de estelionato.

Os criminosos criam sites falsos de venda de mercadorias, principalmente de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos. Para despertar menos suspeitas, são utilizados endereços de empresas famosas, alterando apenas o final do endereço eletrônico.

A aparência do site também é idêntica ou muito similar a de sites conhecidos, visando aumentar as chances de enganar a vítima. Este tipo de golpe costuma ter maior incidência em datas comemorativas e promocionais, como a Black Friday. Leia a cartilha completa da PC sobre golpes na internet.