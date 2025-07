Médico é denunciado com a mãe por envenenar professora de pilates no interior de São Paulo

A professora de pilates Larissa Rodrigues foi supostamente envenenada gradualmente pelo marido , o médico Luiz Antônio Garnica, com a ajuda da sogra , Elizabete Arrabaça. O ciclo de envenenamento teria durado cerca de duas semanas e culminou na morte de Larissa em 21 de março, em Ribeirão Preto (SP). O crime teria sido motivado por questões patrimoniais , após Larissa descobrir uma traição e manifestar o desejo de se divorciar, segundo O Globo .

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Garnica teria arquitetado o plano enquanto sua mãe o executava, oferecendo alimentos contaminados com chumbinho à vítima. Ambos foram denunciados por homicídio triplamente qualificado, incluindo uso de veneno, motivo torpe e meio cruel. Garnica também é acusado de tentar alterar a cena do crime e eliminar provas.