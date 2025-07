Médico acusado de atropelar e matar adolescente na freeway vai a júri 

Bárbara Mendes de Moraes morreu em 2019. Arquivo Pessoal / Divulgação

O médico acusado de atropelar e matar a adolescente Bárbara Andrielli Mendes de Moraes, 15 anos, irá a júri popular. Leandro Toledo de Oliveira é réu por homicídio qualificado e por três tentativas de homicídio. Ele responde ao processo em liberdade. O caso aconteceu em 2019, na freeway, em Santo Antônio da Patrulha.

A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (11) pelo juiz Rafael Gomes Cipriani Silva, titular da 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio da Patrulha. A definição atende um pedido do Ministério Público pelo dolo eventual – quando se assume o risco de matar.

Segundo o magistrado, há elementos "suficientes de autoria e materialidade para que o caso seja apreciado pelo Júri Popular". Não há data definida para ocorrer o júri e ainda cabe recurso da sentença de pronúncia.

Conforme a acusação do Ministério Público, o médico estava "bêbado e em alta velocidade" quando dirigia uma BMW, e com a carteira de habilitação suspensa. Ele atingiu duas motocicletas na freeway. A embriaguez foi apurada a partir da análise do celular de Leandro.

Os policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência não registraram o caso na Polícia Civil, como deveria ser o procedimento-padrão. Por isso, o médico não foi levado à delegacia, nem submetido ao exame de bafômetro. A ocorrência só foi informada à Polícia Civil 85 horas depois, quando a reportagem da Rádio Gaúcha descobriu o caso e questionou a PRF.

Em nota, a defesa do médico Leandro Toledo de Oliveira afirmou que respeita o entendimento do juiz que proferiu a sentença, no entanto, discorda da decisão que leva o caso ao tribunal do júri. Para a defesa, o acidente deve ser julgado como crime culposo, quando não há intenção de matar. (Leia a íntegra ao fim da reportagem.)

O caso Bárbara

A colisão que matou Bárbara ocorreu na madrugada de 3 de março de 2019, num domingo de Carnaval. Ela e um amigo da família viajavam em uma motocicleta, e o pai e a mãe dela, em outra. A família visitaria a avó da garota, no domingo, e viajava na madrugada porque o pai trabalharia no outro dia.

As duas motos foram atingidas por trás pela BMW do médico, lançando-os longe com a força da batida. O médico, segundo a investigação, retornava do Litoral, onde havia consumido bebidas alcoólicas. Ele atingiu as duas motocicletas e arrastou Bárbara por 74 metros, antes de o veículo parar completamente.

O pai da menina, Douglas Samuel Ozório de Moraes, que é motoboy, teve fratura exposta em uma das pernas. A mãe, Rosângela Lopes Mendes, passou por quatro cirurgias antes de receber alta. A menina não resistiu aos ferimentos. O médico, que estava com a CNH suspensa por ter sido flagrado dirigindo supostamente embriagado, foi liberado após ir para um hospital.

Os três policiais que atenderam a ocorrência foram investigados pelo Ministério Público Federal, que entendeu que houve um caso de prevaricação — quando um agente público retarda, deixa de praticar ou pratica indevidamente sua função para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Por ser considerado de baixo potencial ofensivo, o MPF ofereceu uma proposta de transação penal aos três agentes envolvidos, que pagaram multas para encerrar a ação.

O que diz a defesa de Leandro Toledo de Oliveira

"O caso Bárbara é profundamente delicado, e infelizmente marcado por uma tragédia que jamais será esquecida.

Desde o início, como visto nas manifestações públicas anteriores, o compromisso da defesa do Dr. Leandro Toledo sempre foi com a verdade dos fatos e com a condução do processo dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

Justamente por isso, embora haja respeito pelo entendimento do juízo que proferiu a sentença de pronúncia , discordamos da conclusão que leva o caso ao Tribunal do Júri.

A própria decisão reconhece haver dúvidas relevantes sobre elementos essenciais para a configuração do dolo eventual, o que reforça nossa convicção de que se trata, em verdade, de um lamentável acidente, a ser julgado como crime culposo — sem a intenção ou aceitação do risco de produzir o resultado.

Seguiremos buscando, pelos meios legais, o reconhecimento dessa realidade, confiando que a instância superior poderá reavaliar com a devida profundidade os elementos técnicos do processo.

Reiteramos que esta manifestação não tem qualquer intenção de minimizar a dor da família envolvida, que merece toda solidariedade e respeito.

Porto Alegre, 11 de julho de 2025.