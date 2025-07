Maior apreensão de maconha do Denarc: polícia intercepta carga de 2,3 toneladas no Paraná

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de duas toneladas de maconha na tarde desta quarta-feira (9), na cidade de Campo Largo, no Paraná. A droga estava escondida no semirreboque de um caminhão com placas de Santa Catarina, interceptado na BR-277.