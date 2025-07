Mãe acusada de matar a filha de sete anos a facadas em Novo Hamburgo vai a júri 

Criança foi atingida por nove golpes de faca dentro do condomínio onde residia. Reprodução / g1 RS

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo decidiu que Kauana do Nascimento, de 31 anos, será submetida a julgamento pelo tribunal do júri. A decisão desta terça-feira (15) é do juiz Flávio Curvello Martins de Souza. A mulher é suspeita pela morte da filha Anna Pilar Cabrera, de sete anos, em agosto de 2024.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a mulher teria dado vários golpes de faca contra a criança na casa em que as duas moravam, num ato classificado pelo MP como brutal e premeditado.

Kauana responderá pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima, crime contra menor de 14 anos e crime contra descendente. Ela está presa preventivamente. Cabe recurso da decisão. A data do tribunal do júri ainda será definida, após o término da fase recursal.

Relembre o caso

Anna Pilar foi morta dentro do condomínio onde morava com a mãe, na área central de Novo Hamburgo. A mulher foi encontrada gritando, abraçada ao corpo da filha, que já estava desfalecida, no corredor do prédio. Ela teria dito que a menina havia caído da escada. Os vizinhos chamaram socorro, após encontrarem a mãe abraçada à filha, ambas ensanguentadas. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, mas a menina já estava morta.

Conforme a denúncia do MP-RS, a causa da morte foi “choque hemorrágico por hemorragia torácica maciça consecutiva a múltiplos ferimentos de arma branca”.