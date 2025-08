Justiça determina que funcionário de supermercado ameaçado com chicote em Canoas seja indenizado

Partes recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 4º Região. Divulgação / Secom TRT4

A Justiça determinou que um auxiliar de supermercado de Canoas, na Região Metropolitana, seja indenizado após ter sido ameaçado com um chicote por um gerente do local. Em reparação, a juíza Amanda Brazaca Boff, da Primeira Vara do Trabalho de Canoas, estabeleceu o pagamento de R$ 30 mil por danos morais.

O gerente e o supermercado, que não tiveram os nomes divulgados, apresentaram recurso ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT), questionando a decisão.

Conforme a ocorrência policial, o funcionário foi abordado por um dos gerentes da unidade, que bateu com um chicote no corrimão de uma escada e afirmou “quero ver não trabalhar agora”.

O empregado ainda contou que ouvia comentários sobre a sua vida amorosa, sendo comparado por um dos gerentes a uma “mocinha”. Ele menciona também que o supervisor dizia que o estava mirando como um “sniper”.

O funcionário disse que enviou uma foto do chicote denunciando a situação ao gerente-geral do supermercado. Segundo ele, a resposta foi de que esse tipo de comportamento não era adequado, mas nenhuma atitude foi tomada. Ele foi demitido.

Questionado pela Justiça, o supermercado negou as acusações e a existência do chicote. No entanto, uma testemunha, indicada no processo pela própria empresa, confirmou que o objeto ficava no estabelecimento e fazia parte da decoração, por ter pertencido ao antigo dono. No depoimento, a testemunha confirmou que o funcionário ameaçado procurou o gerente-geral.

"Símbolo máximo de tortura"

Na decisão, a magistrada aplicou o Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece diretrizes para casos envolvendo questões raciais.

Ela salientou que "ao ser ameaçado com chicote, instrumento tradicionalmente utilizado para fustigar animais, o autor teve, por meio do símbolo máximo de tortura e que remonta aos tempos sombrios da escravidão, sua própria natureza humana violada, com o que não se pode coadunar”.

A juíza ainda frisou que um empregador deve garantir que o funcionário exerça a função com dignidade e segurança, o que não ocorreu no caso em questão, já que o trabalhador foi vítima de ofensas e demitido.