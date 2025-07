Justiça condena servidor da prefeitura de Cacequi por estupro de vulnerável

Conforme a denúncia, o crime aconteceu em fevereiro, no centro da cidade. Segundo relatos de testemunhas, há algum tempo, o homem já tentava criar um vínculo de amizade com a vítima. No dia do fato, abraçou a criança e a levou até seu carro, onde cometeu o crime. A vítima conseguiu fugir e pediu ajuda para vizinhos.