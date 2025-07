Justiça aumenta pena de homem condenado por estupro e feminicídio de adolescente indígena em Redentora

Daiane Griá Sales, 14 anos, foi assassinada próximo à reserva indígena da Guarita, em Redentora, noroeste do Estado .

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aumentou a pena de Dieison Corrêa Zandavalli, condenado por estupro e feminicídio da adolescente indígena Daiane Griá Sales. A pena, que antes era de 36 anos e seis meses de reclusão, foi aumentada para mais de 47 anos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (relembre o caso abaixo).