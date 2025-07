Jovem é estuprada dentro de casa após acionar concessionária por falta de luz no Paraná: "Fiquei sem saber o que fazer"

Inquérito foi concluído pela Polícia Civil do Paraná e encaminhado ao Ministério Público. Fábio Dias / EPR / Divulgação

Uma mulher de 18 anos foi vítima de estupro por um eletricista terceirizado da Companhia Paranaense de Energia (Copel) dentro de sua casa. O crime aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, após a jovem acionar a concessionária devido à falta de energia em sua residência. As informações são do g1.

Dois prestadores de serviço foram enviados para atender ao chamado. Um deles acompanhou a vítima até o porão da casa para buscar uma ferramenta necessária para o reparo. Foi nesse local que o abuso sexual ocorreu, segundo a delegada Cláudia Krüger.

Em um e-mail enviado à Polícia Civil, ela disse que o crime ocorreu no dia 30 de maio. A jovem também descreveu o ocorrido, afirmando que um dos trabalhadores a "roubou um beijo" e que, no porão, "tentou algo a mais".

"No momento, fiquei em choque, sem saber o que fazer. Houve penetração, eu não queria aquilo, mas não consegui falar na hora. Depois de alguns segundos pedi para ele parar, pois tinha medo de engravidar. Ele parou e voltamos para a casa", escreveu a vítima.

O nome do suspeito e da empresa terceirizada não foram divulgados, em respeito ao sigilo de casos que envolvem crimes sexuais.

Suspeito não foi preso

A denúncia foi formalizada na delegacia no dia 9 de junho, e o homem, de 33 anos, foi indiciado por estupro. Testemunhas confirmaram a versão da vítima, e tanto a Copel quanto a empresa contratada colaboraram com as investigações, auxiliando na identificação do suspeito.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que avaliará a possibilidade de apresentar denúncia formal contra o acusado. A pena para o crime de estupro pode chegar a até 10 anos de prisão.

A delegada explicou que o suspeito não foi preso em flagrante porque a denúncia não foi feita imediatamente, mas não descarta a possibilidade de pedido de prisão preventiva ou temporária durante o processo.

O que diz a empresa

A Copel, em nota, informou que assim que tomou conhecimento do caso, notificou a empresa terceirizada, que desligou imediatamente o funcionário envolvido.

A concessionária também afirmou que não autoriza nenhum profissional, próprio ou terceirizado, a entrar em áreas internas das residências além do local do medidor de energia, que normalmente fica na entrada do imóvel.