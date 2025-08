Idoso é preso por suspeita de estuprar neta de companheira em Pelotas

Um homem de 77 anos foi preso preventivamente em Pelotas, no sul do Estado, por estupro de vulnerável. Ele é suspeito de abusar sexualmente da neta da sua companheira, de 13 anos. A prisão aconteceu na sexta-feira (25), no bairro Barro Duro, onde o suspeito, a vítima e a avó moram.

De acordo com a delegada Lisiane Matarredona, responsável pelo caso, o caso chegou até a Polícia Civil através do Conselho Tutelar. A avó da menina e companheira do suspeito, procurou o órgão e relatou ter visto “uma movimentação suspeita” do homem no quarto da vítima durante a noite, quando ela já estava deitada.