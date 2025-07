Identificados os dois jovens mortos a tiros em Alvorada

Foram identificados como Dionatan da Silva Pereira, 24 anos, e Filipe da Silva Fagundes, 22 anos, os dois jovens mortos a tiros na noite de segunda-feira (14), em Alvorada , na região metropolitana de Porto Alegre. Eles foram baleados na Rua Colibris, no Jardim Algarve, por volta das 21h15min.

Conforme a Polícia Civil, quatro suspeitos, em um veículo sedan escuro, efetuaram diversos disparos contra a dupla e fugiram. Ainda de acordo com a Delegacia de Homicídios da cidade, nenhum deles morava no local e os dois estariam conversando em via pública quando foram atingidos.