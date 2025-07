Homem que tentou matar a ex a tiros em hospital do RS é condenado a 18 anos de prisão

Rodrigo Nunes Moreira foi preso em flagrante após perseguir a ex-companheira e atirar contra ela dentro de hospital. Reprodução / RBS TV

A Justiça do Rio Grande do Sul condenou a 18 anos e oito meses de prisão em regime fechado um homem que perseguiu e tentou matar a ex-companheira a tiros dentro do pronto-socorro de um hospital em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. O júri começou pela manhã de quarta-feira (9) e terminou durante a noite.

Rodrigo Nunes Moreira, 44 anos, foi condenado por tentativa de homicídio qualificado. Ele saiu preso do fórum e foi encaminhado para uma unidade prisional do Estado. A defesa dele não quis se manifestar a respeito da decisão do júri.

O crime aconteceu em 23 de novembro de 2012. Conforme denúncia do Ministério Público (MP) à Justiça, por volta das 19h, Moreira abordou a ex-companheira, que estava junto com a mãe próximo da Santa Casa de Misericórdia. Ele estava de carro e tentou obrigar a mulher a entrar no veículo sob ameaça de uma arma de fogo.

A mulher se recusou a entrar e ele atirou com a arma uma vez, mas errou. A mulher correu para dentro do hospital em busca de proteção e Moreira correu atrás dela. No pronto-socorro, ele atirou mais uma vez e atingiu a mulher em uma das mãos. Ele atirou uma terceira vez e atingiu ela na cabeça.

Houve ainda outros dois disparos, totalizando cinco. O momento em que ele correu atrás dela, invadiu o hospital e fugiu após o crime foi registrado em vídeo.

Moreira foi preso em flagrante, mas respondia pelo crime em liberdade até a condenação. A vítima passou por cirurgias e sobreviveu. Ela contou para a reportagem da RBS TV que não reside mais em Santana do Livramento por causa do trauma que sofreu.