Homem é preso por armazenamento de arquivos de pedofilia em Porto Alegre

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante no bairro Cavalhada, em Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (15), por armazenamento de fotos e vídeos de abuso sexual infantil.

A ação foi comandada por policiais civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, sob coordenação do Delegado Maurício Barison, com o apoio de peritos criminais do Instituto Geral de Perícias (IGP-RS). Ele foi detido em casa e não tinha antecedentes criminais.